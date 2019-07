Tonelli via da Napoli? Gazzetta: Brescia sul centrale, l'ha richiesto Corini! L'alternativa è Luperto, i dettagli

A poco più di un mese dall’inizio del campionato il Brescia è da considerarsi un cantiere aperto. La campagna acquisti segna al momento tre innesti: il portiere Joronen, il difensore Chancellor e l’attaccante Ayè. Di pari passo al lavoro sul campo procede quello sui tavoli del mercato. Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport l’obiettivo primario è il completamento del reparto di difesa:

“Ad incrementare il tasso di esperienza e di tecnica della rosa, come richiesto espressamente dal tecnico, potrebbe arrivare Lorenzo Tonelli. Il difensore del Napoli è il prescelto per far coppia con Chancellor.

Il calciatore ha la valigia in mano: Brescia potrebbe così diventare la sua nuova destinazione. Da vincere c’è la forte concorrenza del Lecce. In caso di fumata nera l’alternativa scelta da Corini è Sebastiano Luperto. Tra i possibili candidati rimangono vive le piste che conducono a Ceccherini della Fiorentina, Gabbia del Milan e Bogdan del Livorno”