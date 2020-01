Tonelli-Sampdoria, Repubblica: pista sempre più fredda, ADL insiste per l'obbligo di riscatto

Ultime notizie mercato Napoli - Dopo aver piazzato un importante doppio colpo a centrocampo, con gli arrivi di Diego Demme e di Stanislav Lobotka, il Napoli adesso pensa alle cessioni degli esuberi. Tra questi rientra certamente Lorenzo Tonelli, che fin qui non ha mai trovato spazio in stagione e che continua ad essere nel mirino della Sampdoria. I blucerchiati, infatti, dopo aver perso Murillo, che oggi si sottoporrà alle visite mediche con il Celta Vigo, sono alla ricerca di un sostituto e l'ex Empoli era in cima ai desideri dei liguri. Stando a quanto riportato dall'edizione di Genova odierna del quotidiano "Repubblica", però, Tonelli si allontana sempre più dalla Sampdoria: De Laurentiis, infatti, insiste per il prestito con obbligo, e non diritto, di riscatto a fine anno e su queste basi l’affare sembra destinato a non chiudersi ed anzi a tramontare in maniera definitiva.

