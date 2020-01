Tonelli-Sampdoria, Gazzetta: ieri forte accelerata! Si lavora a un prestito col Napoli in attesa della fumata bianca

Calciomercato Napoli - Lorenzo Tonelli può lasciare a breve il Napoli, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Un difensore per la Samp. Il club di Ferrero, viste le difficoltà nella trattativa per Kjaer (Atalanta, ora in corsa resta il Cagliari), ieri ha dato una forte accelerata sul fronte Tonelli per la retroguardia. Si lavora a un prestito col Napoli in attesa della fumata bianca. Per l’attacco i blucerchiati restano su Borini (Milan) per cui è derby col Genoa, senza dimenticare il Verona"