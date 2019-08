Tonelli-Napoli, Il Mattino annuncia: con l'addio di Chiriches verrà riconfermato in rosa

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna de "Il Mattino", con la probabile partenza di Vlad Chiriches in direzione Sassuolo, il Napoli avrebbe deciso di riconfermare Lorenzo Tonelli almeno fino a gennaio. Ecco cosa scrive l'edizione odierna del quotidiano napoletano: "Chiriches passa al Sassuolo, il difensore rumeno ha espresso gradimento per questa soluzione: affare ormai solo da ufficializzare in giornata (cessione a titolo definitivo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro). Con la partenza di Chiriches, Tonelli resterà nel gruppo"