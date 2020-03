Tonali-Napoli, Gazzetta: gli azzurri non mollano la presa, il Brescia chiede 50 milioni

Ultime calciomercato Napoli. L'emergenza Coronavirus ha momentaneamente paralizzato il campionato di Serie A: in attesa di capire quando si potrà riprendere con le gare, le trattative di mercato continuano a svilupparsi.

Sandro Tonali

Calciomercato Napoli, folta concorrenza per Tonali

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei pezzi pregiati della prossima estate sarà Sandro Tonali. Il giovane centrocampista del Brescia è seguito da diverse squadre (Juventus, Inter, Mila, Fiorentina e PSG) tra le quali c'è anche il Napoli. Gli azzurri, sottolinea la rosea, non hanno mollato la presa ma al momento la valutazione del ragazzo è sui 50 milioni di euro. Inoltre non è escluso che lo stesso Tonali possa restare un altro anno con le rondinelle, soprattutto se la squadra bresciana riuscirà a salvarsi.