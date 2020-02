Clamoroso Napoli, offerti 45 mln per Tonali! Immediata risposta del Brescia, fissato l'appuntamento: per ADL è un campione

Calciomercato Napoli, clamorosa indiscrezione riportata stamane da Il Mattino in edicola. La Ssc Napoli infatti avrebbe avanzato un'offerta choc per il regista delle rondinelle Sandro Tonali

Ancora una volta l’altra sera De Laurentiis ha ammirato e sospirato alla vista di Sandro Tonali. A gennaio e ancora i primi di febbraio è tornato alla carica con il suo amico presidente, Massimo Cellino. Il patron azzurro ha offerto una cifra mostruosa per il talento del Brescia, una cifra che tra bonus e obiettivi di vario tipo porta a una valutazione complessiva del suo cartellino di circa 45 milioni di euro. Ma Cellino ha confermato che per meno di 80 milioni Tonali non lo dà via. La Florio e Bozzo, i suoi agenti, hanno più volte parlato con il club azzurro ma è chiaro che è tutto nelle mani di Cellino. De Laurentiis è sulle tracce del centrocampista da più di un anno perché è davvero convinto che si tratta di un campione. Uno che il gioco lo costruisce e lo disfa in ogni occasione. Un po’ Pirlo, ma anche un po’ Gattuso. Ma col, Brescia non è facile trattare: se questa è la cifra è evidente che Tonali è destinato alla Liga o alla Premier. Se poi dovessero abbassarsi le richiesta del Brescia, De Laurentiis c’è. Ed è la prova, questa, di un Napoli che cambierà volto la prossima estate ma che non punta a ridimensionarsi. In ogni caso, Cellino e De Laurentiis, alleati in Lega Calcio, si sono dati appuntamento ad aprile. Ben sapendo che in pole, in Italia, ci sono la Juventus e il Milan.