Dalla Francia - Napoli torna alla carica per Todibo: da battere una folta concorrenza

Notizie Napoli calcio. La squadra di Rudi Garcia continua ad essere alla ricerca del tassello giusto in difesa per rimpiazzare Kim Min-jae: tanti i profili seguiti dagli azzurri, con Danso, Kilman e Mavropanos che continuano a restare in pole position.

Napoli su Todibo, i dettagli

Stando a quanto riferito da Nice-Matin, Todibo piace a diversi club in giro per il mondo dopo l'ultima ottima stagione al Nizza. Sul difensore c'è anche il Napoli secondo i colleghi transalpini, ma il club di De Laurentiis dovrà battere la concorrenza di Newcastle, West Ham e Aston Villa, mentre in Francia è stato accostato al Paris Saint-Germain.

Il giocatore, concludono su Nice-Matin, non forzerà però la mano al Nizza per richiedere la cessione.