Secondo quanto riferito da TMW fa la lista dei tanti i nomi sul tavolo di Walter Sabatini, che da quando è diventato un dirigente degli irpini ha aperto molte piste, ma sono tre quelli che sono più vicini alla firma con i granata. Il primo, quello a un passo dalla chiusura, è Simone Verdi, che con Juric non ha trovato praticamente mai spazio al Torino e che quindi non vede l'ora di ricominciare altrove per rilanciarsi.