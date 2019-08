TMW - Ultima offerta di ADL all'Inter ma vuole la certezza del sì di Icardi, i dettagli

Editoriale di Tancredi Palmeri, giornalista di beIN Sports, sulle colonne di TuttoMercatoWeb. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

E così si spiega anche la mossa del Napoli: perché De Laurentiis ha preparato la nuova, seconda e ultima e definitiva offerta per Icardi: dopo i 50 milioni rifiutati dall’Inter un mese fa - a fronte di una richiesta di 80 milioni - il Napoli ha deciso di rilanciare a 65 milioni, prendere o lasciare. Ma stavolta vuole farlo avendo in tasca già il sì di Icardi, anziché rischiare di esporsi a una nuova delusione. Il sì ancora non c’è, e se non dovesse arrivare a stretto giro, allora il Napoli non farà nemmeno lo sforzo.