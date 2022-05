TMW - Tre club su Osimhen, ecco il sostituto individuato dal Napoli se arrivano 100 milioni

Calciomercato Napoli - Si parla del futuro di Fabian Ruiz e Victor Osimhen a Senza Filtri. Con l'attaccante nigeriano nel mirino della Premier League.

A “Senza Filtri”, in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Nicolò Ceccarini, esperto di calciomercato nonché direttore di TMW Radio:

"Pogba? Arrivabene ha smentito l’interesse per Pogba, ma io credo che si sia parlato di cifre e numeri in questo incontro. Il PSG di certo può fornirgli un contratto più ricco, ma che la Juventus stia facendo un tentativo concreto mi pare evidente. Il cuore di Pogba potrebbe fare la differenza. Fiorentina? Un totale blackout. Più volte è successo in questa stagione ed è abbastanza inspiegabile: forse i Viola sono arrivati al culmine e hanno finito la benzina. Napoli? Credo che farà mercato quest’estate, sia in entrata che in uscita. Fabian, ad esempio, o rinnova o andrà via: dubito che De Laurentiis voglia tenerlo per poi perderlo a zero. In entrata, oltre ai due acquisti già in arrivo (il secondo sarebbe Olivera, ndr) prevedo dell’altro. Osimhen? Teniamolo sotto controllo per tutta l’estate. Non so se arriveranno 100 milioni ma c’è l’Arsenal, lo United e il Newcastle sul ragazzo. In caso di partenza, in pole c’è l’albanese Broja. Colpi importanti a luglio? Occhio a Molina: l’Atletico Madrid sta spingendo fortissimo per portarlo in Spagna già in estate. Sarebbe un ennesimo duro colpo per il calcio italiano".