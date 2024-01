TMW - Stretta finale per Samardzic al Napoli, si chiude a breve: le cifre

Ultime notizie calciomercato Napoli - Nel suo editoriale per TMW, il direttore ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini scrive:

"Il Napoli continua a spingere forte sull’acceleratore. Dopo aver preso Mazzocchi, il club azzurro lavora su più fronti. Cominciamo da Samardzic, la trattativa è caldissima e la sensazione è che si possa chiudere a breve. La cessione di Elmas al Lipsia ha sicuramente spianato la strada, anche se il centrocampista bianconero è sempre stato un obiettivo del Napoli. In estate il club azzurro aveva già sondato un po’ il terreno prima di virare su Gabri Veiga. Un affare che sembrava ad un passo dalla chiusura prima della sua decisione di andare in Arabia. E così con sei mesi di ritardo Samardzic ora è pronto ad approdare a Napoli. La cifra sarà poco superiore ai 20 milioni di euro bonus compresi. Tra l’altro le sue caratteristiche permettono a Mazzarri di utilizzarlo in più ruoli. Il suo arrivo apre ancora di più ad un addio di Zielinski. Il polacco non ha ancora accettato l’ultima proposta della società e quindi è sempre più probabile che lascia Napoli al termine della stagione. L’Inter è decisamente in pole position".