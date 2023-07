TMW - Sprint Napoli per Danso, nuova offerta ufficiale per convincere il Lens: la situazione

Calciomercato Napoli - Sono giorni caldi in casa Napoli per quel che riguarda il sostituto di Kim Min-Jae, difensore volato al Bayern Monaco nelle scorse settimane e non ancora rimpiazzato dal club azzurro. Entro la settimana, secondo le ultime raccolte da TMW, la società del presidente Aurelio De Laurentiis farà una nuova offerta ufficiale al Lens per Kevin Danso, giocatore che col passare dei giorni ha scalato gerarchie nelle preferenze di dirigenti e staff tecnico e che da parte sua ha già una base di accordo per l'arrivo al Maradona.

Il classe '98, nazionale austriaco, è il preferito di Rudi Garcia e proprio il tecnico sta spingendo per arrivare quanto prima alla fumata bianca. Dopo i contatti dei giorni scorsi ora i tempi potrebbero essere maturi, con la nuova offerta azzurra che si avvicinerà ulteriormente alle richieste del club francese e col Napoli che è fiducioso di poter chiudere l'operazione.