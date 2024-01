TMW - Sporting e Bournemouth erano tornate su Zanoli, De Laurentiis ha scelto il Genoa per un motivo

Calciomercato Napoli - Pasquale Mazzocchi sarà il nuovo terzino destro del Napoli. Definita questa operazione, arriverà il via libera per la cessione a titolo temporaneo di Alessandro Zanoli al Genoa.

Zanoli al Genoa per un motivo

Come racconta Tuttomercatoweb, nonostante qualche richiesta da Sporting CP e Bournemouth la preferenza di De Laurentiis va al Genoa che voleva il classe 2000 già in estate: "titolo temporaneo con l'intento di farlo giocare con continuità. Il Napoli vuole valorizzare Zanoli fino a fine stagione per poi valutare, in estate, offerte per una cessione a titolo definitivo"