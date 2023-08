TMW - Sorpresa Garcia, ha deciso cosa fare con Zerbin e Zanoli

In casa Napoli tratta diversi rinnovi, non limitandosi al solo Zielinski. Il club azzurro spera sempre che il centrocampista polacco alla fine resti ma al momento ci sono altri due giocatori che Garcia vuole tenere. Il primo è già noto ovvero Alessandro Zanoli (sogno di mercato del Genoa), che il tecnico azzurro ritiene l’alternativa ideale a Di Lorenzo. Per quanto riguarda il laterale c'è tuttavia da considerare anche la voglia degli agenti di mandarlo a giocare: l'accordo tra giocatore e Grifone c'è da tempo.

Il secondo è Alessio Zerbin, che, nonostante le tante richieste, ha il gradimento di tutto lo staff tecnico. Diverso il discorso per Gianluca Gaetano, per il quale ci potrebbe essere l’ipotesi Empoli. Per gli altri due, il club azzurro sembra orientato su una conferma. A riportare la notizia è la redazione di TMW.