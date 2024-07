Tmw - Simeone-Lazio, è il nome forte per sostituire Immobile: si lavora da settimane

Calciomercato Napoli - Ultimissime notizie di calciomercato da Tmw che parla delle scelte della Lazio pronta a sostituire Ciro Immobile e dare a mister Marco Baroni un nuovo attaccante: Giovanni Simeone è il nome forte scelto. L'attaccante argentino di proprietà del Napoli su cui i biancocelesti stanno lavorando già da alcune settimane. Oltre a Victor Osimhen ed in attesa di Romelu Lukaku, il nuovo Napoli di Antonio Conte sembra disposto ad aprire alla cessione anche del Cholito, il quale vedrebbe di buon occhio una tappa a Roma in linea con la strada tracciata in passato dal padre Diego. Uno stimolo in più, quello legato al passato biancoceleste del Cholo, per un'operazione dal retrogusto romantico che sarebbe vista di buon occhio anche dai tifosi laziali.