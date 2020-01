Tmw - Sampdoria-Tonelli, ci siamo: prestito con diritto di riscatto! Tutti i dettagli

Ultime notizie mercato Napoli - Ore frenetiche per Cristiano Giuntoli, che ha di fatto definito l'operazione per Diego Demme e si sta muovendo in maniera importante anche per Stanislav Lobotka, apparentemente vicino come non mai. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, però, gli azzurri sarebbe vicini anche ad un colpo in uscita dal momento che Lorenzo Tonelli è davvero ad un passo dalla Sampdoria. Il calciatore si trasferirà a Genova con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Soddisfatta la richiesta del tecnico blucerchiato Claudio Ranieri, che ha chiesto alla dirigenza un centrale difensivo di esperienza. Da vedere adesso che piega prenderà il mercato sia del Napoli che della Samp dopo questa operazione.