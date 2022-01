TMW - Salernitana, dopo Fazio si lavora a un altro colpo in difesa: contatti con Izzo

Serie A - Armando Izzo è finito nel mirino della Salernitana. Dopo Federico Fazio, la cui firma è attesa nelle prossime ore, nel mirino del ds Walter Sabatini è finito anche il difensore campano classe '92: si lavora per convincere il difensore, in uscita dal Torino, ad accettare la destinazione. Sullo sfondo per Armando Izzo resta sempre l'ipotesi Cagliari: Izzo, in questo caso, ha già detto sì al club di patron Giulini, ma il Cagliari in questo momento è al lavoro per rinforzare soprattutto gli altri reparti.