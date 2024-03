TMW - Rivoluzione Napoli in estate, tutti i nomi nel mirino di De Laurentiis

Calciomercato Napoli. Sarà un'estate calda per il Napoli, chiamato ad una vera rivoluzione tanto per la guida tecnica che per il parco giocatori.

Mercato Napoli, i nomi per l'estate

Come riportato da TMW, per la difesa già a gennaio erano venuti fuori delle piste: Alessandro Buongiorno del Torino, che nell’ultima passerella al Maradona ha vinto il duello con Osimhen e ha una valutazione di 30-35 milioni. De Laurentiis a gennaio ne ha già offerti 40 allo Shakhtar Donetsk per la stellina ucraina Georgyi Sudakov, 21 anni: rifiutati, da quelle parti sognano incassi record. E - si legge - monitora Leon Goretzka, 29enne del Bayern che intriga pure la Juve.

Capitolo attaccanti: piace Jonathan David del Lille, nome già di un’estate fa quando Victor era tra i sospesi. Poi è arrivato anche Santiago Gimenez, 22 anni del Feyenoord, ed il sogno Joshua Zirkzee, il tulipano del Bologna che ha incantato mezza Europa.