TMW - Rinnovo Mertens, trattativa entrata nel vivo da diverse settimane: Gattuso punta sul belga

Una rete di Dries Mertens regala la vittoria al Napoli contro il Cagliari in trasferta e gli azzurri si avvicinano alla zona Europa League. L'attaccante belga ha il contratto in scadenza ma Gattuso fa capire di voler puntare su di lui. Ecco quanto riportato da TuttoMercatoWeb.

Un record che, come detto, potrebbe non valergli la permanenza all'ombra del Vesuvio, anche se le trattative per il rinnovo sono entrate nel vivo già da diverse settimane. Lo sa bene Gennaro Gattuso, che tra le righe ha lasciato intendere il suo gradimento per il giocatore e la speranza di averlo a disposizione anche per la prossima stagione. Inter e Chelsea permettendo.