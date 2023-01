La Reggina ha sciolto le riserve per quanto riguarda il nuovo portiere e ormai è ad un passo da Nikita Contini, portiere di proprietà del Napoli.

Nikita Contini

Contini alla Reggina

La formazione calabrese, infatti, ha raggiunto l'accordo con il Napoli per Nikita Contini, che arriverà in prestito alla formazione di mister Filippo Inzaghi; trattativa in dirittura d'arrivo. Lo riporta Tuttomercatoweb.

