TMW - Primo mercato di Napoli e Lazio senza Giuntoli e Tare: ancora non si capisce chi saranno i sostituti

Napoli senza Giuntoli e Lazio senza Tare. Dopo tanti anni insieme i due direttori sportivi saranno fuori dal progetto dei loro club per questa prossima stagione che inizierà. Tmw si pone l'interrogativo su come sarà questo primo mercato del Napoli senza Giuntoli e della Lazio senza Tare. Ancora non ci capisce chi sostituirà questi due bravissimi direttori. L’ipotesi peggiore è che siano di fatto i Presidenti a sostituirli.