Tmw - Perez al Napoli, c'è il sì dell'Udinese per il prestito di Ostigard! Nelle ultime 48 ore si sono intensificati i contatti, accordo vicino

Napoli e Udinese trattano per il trasferimento di Perez. Il difensore argentino è ad un passo dal club azzurro, in campo Ostigard in prestito e 18 milioni di euro, questo l'affare tra le parti.

Perez al Napoli: accordo vicino

Calciomercato Napoli - A dare aggiornamenti sulla trattativa che porterebbe Perez al Napoli è Tmw: