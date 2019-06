Tmw - Per mesi accostato anche al Napoli, Traorè è ora ad un passo dalla Juve: andrà in prestito al Sassuolo

Mercato Napoli - Sta entrando sempre più nel vivo questa sessione di calciomercato, con i nomi accostati agli azzurri che, di recente, sono davvero tanti. Per mesi è stato in orbita Napoli anche il mediano attualmente in forza all'Empoli Hamed Traorè. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, però, la Juventus avrebbe messo in atto una accelerazione importante negli ultimi giorni.

Calciomercato Napoli, la Juventus soffia Traorè agli azzurri

L'affare, infatti, tra Traorè ed i bianconeri sarebbe praticamente fatto sulla base di una offerta presentata da Paratici pari a quindici milioni di euro. Intesa totale anche con il ragazzo che, poi, andrà in prestito al Sassuolo, società da sempre amica a quella juventina.

