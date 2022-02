Tmw - Ospina in scadenza col Napoli, sulle sue tracce c'è la Lazio

Ultime notizie mercato Napoli - Su Tuttomercatoweb si fa il punto su David Ospina, che ha il contratto in scadenza, con il Napoli che al momento non pare intenzionato a prolungare questo matrimonio:

"Così nelle possibili destinazioni c'è anche un percorso alla Reina che, dopo le annate al Napoli, è finito in biancoceleste. Qualche chiacchiera informale c'è già stata, in virtù dello status da svincolato che rappresenta una ottima situazione per il club di Lotito che, da par suo, perderà certamente Strakosha - che ha già incominciato a guardarsi intorno - e forse anche lo stesso Reina, anche lui in scadenza e che è nato nello stesso giorno di Ospina, ma con 6 anni in più".