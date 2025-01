NL'ex centrocampista del Napoli Eljif Elmas, ora in forza al Lipsia, è stato escluso dai convocati per il match contro il Werder Brema. Secondo quanto raccolto da TMW, il Newcastle ha formulato un'offerta al club tedesco per portarlo in Premier League. Sky Sport Deutschland nei giorni scorsi aveva spiegato che pure la Lazio si era interessata all'ex Napoli.