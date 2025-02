Cyril Ngonge, dopo i tanti accostamenti di questo mercato, può rimanere al Napoli. Come riportato da TMW, gli azzurri vorrebbero tenere il giocatore, soprattutto dopo quanto successo con Khvicha Kvaratskhelia e quanto potrebbe capitare con Raspadori, inseguito da diversi club in queste ultime ore. L'attaccante ha intenzione di cambiare aria e quindi Ngonge - anche in attesa di quello che sarebbe l'erede del georgiano - è stato tolto dal mercato, sebbene l'interesse del Bologna e della Lazio.