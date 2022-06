Tmw - Napoli: sondaggio per Saliba dall'Arsenal, il 2001 piace a Giuntoli

Calciomercato Napoli - Ultimissime notizie di calciomercato su Saliba dell'Arsenal che piace al Napoli. Il classe 2001 piace a Giuntoli da tempo. Secondo quanto raccolto da TMW, in questo senso ha fatto un sondaggio esplorativo per William Saliba, centrale francese classe 2001 reduce dalla più che positiva esperienza in prestito con la maglia del Marsiglia (50 presenze tra Ligue 1 e coppe). Il cartellino del giocatore, infatti, è di proprietà dell'Arsenal: "Sorprendente o magica, è la mia prima stagione intera. Volevo dimostrare chi sono veramente e sono davvero contento. Appartengo ancora all’Arsenal e ora tornerò da loro, mi rimangono due anni di contratto", ha dichiarato lo stesso Saliba nelle ultime ore.