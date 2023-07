TMW - Napoli, offerta per il difensore Baniya: la risposta del Karagumruk

Rayyan Baniya ha tanti estimatori in Italia e non solo. Il difensore centrale, attualmente in forza al Karagumruk, ha molto mercato e la sua valutazione è stimata in circa 4-5 milioni con tante squadre italiane interessate.

Offerta Napoli per Baniya del Karagumruk

Calciomercato Napoli. Come rivela Niccolò Ceccarini per TMW, è arrivata già l'offerta del Napoli per Baniya:

"Il Napoli, che già si era interessato in gennaio come la Roma, ha già presentato un'offerta al club turco, che però l'ha rifiutata. Su giocatore spinge anche l'Udinese, che dovrà sopperire alla partenza di Rodrigo Becao, così come il Verona, club in cui il difensore è cresciuto, ma anche la Sampdoria e il Nizza in Francia restano alla finestra, visto che i tecnici delle due squadre - Pirlo e Farioli - lo hanno allenato in Turchia. L'estate di Baniya è piuttosto calda e un suo ritorno in Italia non è da escludere".