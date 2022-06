TMW - Napoli, occhio alla Roma per Senesi: vuole l'Italia, il prezzo

Calciomercato Napoli - C'è anche la Roma su Marcos Senesi, difensore che piace da tempo alla dirigenza partenopea. Il centrale del Feyenoord avrebbe deciso il suo futuro: vuole la Serie A, al punto di rifiutare la Ligue 1.

Ad annunciarlo è TMW che parla del futuro di Senesi che piace al Napoli ma anche alla Roma:

"La Roma intensifica i contatti per il centrale argentino Marcos Senesi, che ha affrontato poche settimane fa nella finale di Conference League contro il Feyenoord: il club olandese per lui chiede 20 milioni, ma Pinto sfruttando la scadenza contrattuale conta di far scendere la valutazione dell'argentino che, particolare non da poco, ha rifiutato la Ligue 1 perché molto attratto dal campionato italiano".