Arrivano ulteriori indiscrezioni sulla fumata nera per Sasa Lukic al Napoli. Secondo quanto raccolto da TMW, nelle scorse ore il club partenopeo ha presentato un'offerta ufficiale al Fulham per il centrocampista ex Torino, ma il club inglese ha gentilmente declinato. La proposta degli azzurri era pari a 2,5 milioni di euro per il prestito più 9 per il riscatto del serbo classe 1996.