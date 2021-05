TMW - Napoli forte su Conceicao, tentativo last minute del Porto per convincerlo a restare: summit stasera

Calciomercato Napoli. Il Napoli è forte su Sergio Conceicao. Il Porto non molla. Non lo farà fino all'ultimo. Conçeicao, in silenzio stampa, dunque a bocca cucita sul suo futuro, non si è espresso pubblicamente ma ancora non ha comunicato la sua decisione al club di Oporto. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, ci sarà un summit, con tutta probabilità già in serata, tra l'allenatore e il Porto: il club proverà a rilanciare come progetto tecnico ed economico per convincerlo a restare. Ma Aurelio De Laurentiis ha fiducia affinché il colpo vada a segno.