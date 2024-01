Tmw - Napoli, accelerata per Perez ma l'Udinese ora chiede più soldi: la situazione

Calciomercato Napoli, accelerata per Nehuen Perez. Come riportano i colleghi di Tuttomercatoweb, il club azzurro, archiviata anche la Supercoppa, sta intensificando i contatti per chiudere per il difensore argentino classe 2000 dell’Udinese. Ma c'è un intoppo.

Mercato Napoli, le ultime su Perez

Il problema, infatti, è la posizione del club friulano che si è irrigidito alzando la posta fino a 20 milioni di euro. Il Napoli è fermo a 15 e non vorrebbe ulteriormente rilanciare, ma si lavora per un accordo a metà.

Al di là di tutto - si legge - l’operazione si può chiudere solo se l’Udinese troverà un sostituto, quindi è anche questione di incastri. Sullo sfondo, dovesse saltare tale ipotesi, per il Napoli resta l'ipotesi Arthur Theate del Rennes.