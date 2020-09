Ultime notizie calcio mercato Napoli - Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, si sarebbero allungati i tempi per condurre in porto la trattativa tra il Napoli e la Roma per Milik, e di conseguenza quella che potrebbe portare Dzeko alla Juventus. A quanto pare, infatti, i capitolini avrebbero chiesto uno sconto agli azzurri. La trattativa va avanti ma a rilento rispetto a qualche giorno fa.