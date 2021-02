TMW - Milan-Thauvin, il giocatore vuole l'Italia: è disposto a non chiedere un ingaggio esoso

Calciomercato - Milan-Thauvin, avanti tutta: può arrivare presto in Serie A. Tra i rossoneri e l’entourage dell'esterno destro dell’Olympique Marsiglia continuano i contatti, proficui, che durano dalla scorsa estate, quando i francesi valutavano il calciatore circa 15 milioni di euro, ma c’erano delle perplessità sulla sua ripresa dopo il lungo stop. L’annata dell’ex Newcastle è buona, al netto delle difficoltà dei provenzali: 7 gol e 9 assist in 28 presenze, miglior giocatore dell’OM fino a qui, un buon bottino considerando come non sia una prima punta.

Calciomercato Milan, altri club su Thauvin: c'è anche il Napoli

Quasi tutte le squadre di alto livello hanno chiesto informazioni, ma Thauvin ha già dato la priorità al Milan. Il suo stipendio attuale è da 2,8 milioni di euro e per i rossoneri non chiederebbe un aumento sensibile, proprio perché il suo sogno è giocare a San Siro. La speranza è quella di giocare in Italia nella prossima annata, le prossime settimane saranno decisive per, eventualmente, arrivare a firmare un precontratto. Nei mesi passati Thauvin è stato accostato anche a Roma, Napoli e Atalanta.