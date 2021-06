TMW - Milan, oltre a Berardi piace anche Politano: Spalletti ha preso una decisione

Calciomercato - Non c'è solo Domenico Berardi del Sassuolo fra gli obiettivi del Milan per rinforzare la fascia destra d'attacco. Secondo quanto raccolto da TMW infatti il club rossonero avrebbe un altro obiettivo per coprire quella casella: si tratta di Matteo Politano, classe '93 in forza al Napoli. Sarebbe lui l'obiettivo numero uno del Milan anche se non sarà semplice arrivare all'ex Sassuolo. Politano è tenuto però in grande considerazione dal neo tecnico azzurro Luciano Spalletti che lo riterrebbe infatti incedibile tanto da aver chiesto al presidente De Laurentiis la sua permanenza nell'ambito dei colloqui che lo hanno portato sulla panchina del Napoli.