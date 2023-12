TMW - Mazzocchi-Napoli, offerta di 2 milioni! Ecco quanto chiede la Salernitana

Mazzocchi al Napoli, distanza minima con la Salernitana! Aggiornamenti di calciomercato da Tuttomercatoweb, secondo cui ci sarebbe una forbice di soli 2 milioni di euro tra l'offerta del Napoli e la richiesta della Salernitana per il trasferimento di Pasquale Mazzocchi in azzurro, che arriverebbe per coprire il posto di Zanoli - il quale andrebbe in prestito al Genoa.

Mazzocchi al Napoli

Mazzocchi-Napoli: la Salernitana chiede 4 milioni di euro per lasciar partire il terzino destro, mentre l'offerta del Napoli si è fermata a 2 milioni di euro. "Mazzocchi da par suo vorrebbe avere l'opportunità di giocare nel Napoli", assicura TMW, che però evidenzia come sulle sue tracce ci sarebbe anche il Torino.

Per il Napoli l'alternativa resta Faraoni del Verona.