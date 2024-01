TMW - Mazzocchi-Napoli, ecco cifre e durata del contratto: i dettagli

Ultimissime calciomercato - Pasquale Mazzocchi è il colpo del Napoli in apertura di questo mercato invernale. Nelle scorse ore il club di Aurelio De Laurentiis ha trovato l'accordo con la Salernitana per il cartellino dell'esterno, che da parte sua ha sempre spinto per andare a giocare al Maradona. Arrivano i dettagli da Niccolò Ceccarini per TMW:

Sull'operazione, TMW aggiunge:

"Definita questa operazione, arriverà il via libera per la cessione a titolo temporaneo di Alessandro Zanoli. Nonostante qualche richiesta da Sporting CP e Bournemouth - club che si erano già fatti avanti in estate - la preferenza di De Laurentiis va al grifone che voleva il classe 2000 già in estate prende il giocatore a titolo temporaneo con l'intento di farlo giocare con continuità. Il Napoli vuole valorizzare Zanoli fino a fine stagione per poi valutare, solo in estate, offerte per una cessione a titolo definitivo. Mazzocchi sbarcherà a Napoli per ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo. Zanoli che un anno fa si trasferì in prestito alla Sampdoria va ora al Genoa con l'obiettivo di ritagliarsi quello spazio che nella squadra partenopea non ha mai avuto visto che il capitano negli ultimi anni ha saltato pochissime partite".