Calciomercato - L'Everton continua a sfogliare la margherita alla ricerca del successore di Carlo Ancelotti. Infatti, come riportato da Tuttomercatoweb, oltre a Nuno Espirito Santo sono seguiti i profili di due ex Napoli come Rafa Benitez e Walter Mazzarri. Secondo quanto raccolto dalla BBC però pare che i tifosi dell'Everton stiano allontanando l'approdo di Benitez visto il suo passato al Liverpool.