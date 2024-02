TMW - Mazzarri a fortissimo rischio esonero! Contatti con Calzona, ma non solo: due le alternative

Notizie Napoli calcio. Ore calde per il futuro di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli: il presidente De Laurentiis sta valutando l'esonero del tecnico ed a breve potrebbero esserci importanti novità.

Secondo quanto riportato dai colleghi di TMW, Mazzarri sarebbe a fortissimo rischio esonero ma dovrebbe comunque restare in panchina fino alla gara di mercoledì contro il Barcellona. Poi De Laurentiis potrebbe decidere di cambiare:

In mattinata ci sono stati fitti contatti tra il club partenopeo e Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia, ex collaboratore di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti proprio alle pendici del Vesuvio. Il tecnico calabrese ricoprirebbe il doppio incarico, visto che con la sua nazionale è riuscito a qualificarsi per il prossimo Europeo.

Proseguono anche quelli con Marco Giampaolo, un allenatore che piace da parecchio ad Aurelio De Laurentiis, che lo corteggiò già diversi anni fa. Al presidente del Napoli è stato riproposto anche Fabio Cannavaro, una soluzione che però non lo convince più di tanto.