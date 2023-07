TMW - Lo Celso apre al Napoli, il Tottenham fa muro: spunta una richiesta del club di Premier

Calciomercato Napoli - Il Napoli è al lavoro per un nuovo colpo in prestito dalla Premier League e sempre dal Tottenham. Ovvero Giovani Lo Celso, centrocampista argentino classe 1996. Ne parla Tuttomercatoweb.

"Oggi però l'idea del Napoli è quella di prendere Giovani Lo Celso in prestito e c'è già il gradimento del calciatore classe '96 per questo tipo di operazione. Ciò che manca, al momento, è l'apertura del Tottenham alla cessione a titolo temporaneo: gli Spurs per ora chiedono 25 milioni di euro, anche se il calciatore è fuori dai piani della società londinese. L'altro club fortemente interessato a Lo Celso è il Betis anche la società andalusa vuole il giocatore in prestito. Una soluzione che, per ora, non è gradita"