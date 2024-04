TMW - Lascia il Napoli e raggiunge Giuntoli: Pompilio (e non solo) in estate alla Juventus

Ultime notizie calciomercato - Lascia Napoli direzione Juventus, con un anno di ritardo, anche Pompilio, storico braccio destro che raggiunge Giuntoli in bianconero. Ne parla Tuttomercatoweb:

"E poi c’è anche il capitolo dirigenziale. La partenza di Manna per Napoli crea spazio per gli inserimenti di alcuni storici collaboratori di Giuntoli. Il primo riguarda Pompilio, che andrà in scadenza con il club azzurro. Oltre a lui ci potrebbe essere anche quello di Stefanelli, oggi ds del Pisa, che a Napoli è stato responsabile dell’Under 19. Possibile anche l’arrivo di un nuovo capo scout".