TMW - L'Empoli non riscatterà Luperto ma tratterà il suo acquisto dal Napoli, le ultime

Si continuano a trattare in casa Empoli i riscatti di Sebastiano Luperto e Federico Di Francesco. In entrambi i casi il club toscano non eserciterà l'opzione per il riscatto, ma sta trattando - rispettivamente con Napoli e SPAL - per ottenere uno sconto sulla cifra. Il diritto di riscatto di Luperto è fissato a tre milioni di euro, quello di Di Francesco si attesta intorno ai 2 milioni.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

Calciomercato Napoli, intervista agente Luperto

Notizie Napoli calcio. Diego Nappi, agente di Luperto, è intervenuto lo scorso maggio in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24: