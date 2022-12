TMW - Kim-Napoli, summit rinnovo in vista: il Manchester United fa sul serio per giugno

Sono attesi anche nei prossimi giorni nuovi contatti con l'entourage di Kim Min-jae per quanto riguarda il Napoli. Il club azzurro - scrive TMW - vuole togliere o aumentare la clausola da 50 milioni di euro valida per l'estero. Il giocatore sudcoreano, però, è uno dei grandi gioielli a livello internazionale sul mercato e per questo non mancheranno di arrivare le proposte.

Il Manchester United pronto al colpo

Su Kim ci sono in molti. C'è stato un contatto con il Paris Saint-Germain ma, in particolare, ci sono società inglesi tra cui il Manchester United. I Red Devils scaldano i motori e preparano l'assalto per il giocatore arrivato solo la scorsa estate alla corte di Luciano Spalletti.

Il retroscena: in estate c'erano Juventus e Inter

Che Kim Min-Jae fosse un giocatore stimato dalla Juventus non è certo un mistero, anche se la questione legata agli extracomunitari ha fatto rallentare i bianconeri nella corsa al centrale allora al Fenerbahce. Su Kim, però, era forte anche l'Inter: a 18 milioni stava per chiudere il colpo, la dirigenza ha però atteso prima una risposta da Bremer e... Alla fine il sudcoreano è andato al Napoli e il brasiliano in bianconero