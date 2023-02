TMW - Kaio Jorge e il Cruzeiro: l'idea della Juve è farlo recuperare con la Next Gen

Nella notte tra lunedì e martedì Marco Motta, amico fraterno di Kaio Jorge e della sua famiglia, aveva parlato in una trasmissione brasiliana di un imminente trasferimento dell'attaccante classe 2002 dalla Juventus al Cruzeiro. Nel corso del format tv 'Momento Esportivo' Ronaldo - proprietario del club - pur senza parlare della trattativa dimostrò di essere a conoscenza della situazione del calciatore, a conferma che contatti tra le parti c'erano stati. E infatti il Cruzeiro negli ultimi giorni ha provato a capire se c'erano i margini per ingaggiare Kaio Jorge in prestito per il Brasileirao 2023. Ma la Juventus, che sta recuperando ora dopo il calciatore dopo un grave infortunio che lo tiene lontano dal rettangolo verde da circa un anno, in questo momento preferisce farlo recuperare gradualmente con la Next Gen, per poi fare ulteriori valutazioni solo in estate.

