TMW - Italiano-Napoli, idea forte ma il carattere di De Laurentiis lo spaventa!

Notizie Napoli calcio. Il nome di Vincenzo Italiano continua ad essere accostato con insistenza alla panchina del Napoli in vista della prossima stagione:

Del futuro di Italiano ne ha parlato anche Luca Calamai nel suo editoriale su TMW:

La tragedia di Joe Barone l’ha colpito profondamente. In questi giorni in molti si sono chiesti se questa inattesa scomparsa abbia convinto Vincenzo Italiano a ripensare al suo futuro. La risposta, almeno per il momento, è un deciso “no”. Il tecnico siciliano farà il possibile e l’impossibile per riuscire a vincere un trofeo da dedicare al direttore generale che anni fa gli ha spalancato le porte di Firenze e di un calcio di alto livello. Poi, a luglio, andrà a vivere una nuova esperienza professionale. Dove? Napoli è un’idea forte. Anche se il carattere di De Laurentiis spaventa un allenatore che in maglia viola è stato sempre difeso. Anche nei momenti più caldi. Occhio anche alle piste straniere. A Firenze verrà un nuovo Italiano. Un'altra figura capace di proporre un calcio aggressivo e offensivo. Tra le idee c’è anche quella di un ritorno di Aquilani non più da tecnico vincente della Primavera ma da responsabile della prima squadra.