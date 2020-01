Tmw - Importante offerta della Salernitana per Tutino ma resta in vantaggio un altro club di B: il punto sulla situazione

Ultimissime mercato calcio Napoli - Una prima parte di stagione in cui ha trovato meno spazio del previsto quella disputata da Gennaro Tutino all'Hellas Verona, con l'attaccante cresciuto nelle giovanili del Napoli che adesso rientrerà al campo base per cercare di ripartire dalla Serie B. A tal proposito non mancano le alternative. Da tempo per lui si sta muovendo l'Empoli ma nelle ultime ore avrebbe fatto un tentativo anche la Salernitana. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, il club granata di proprietà di Lotito avrebbe fatto pervenire al Napoli un'importante offerta economica alla dirigenza azzurra anche se, allo stato attuale delle cose, i toscani sembrano ancora in vantaggio.

