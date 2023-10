Tmw - Il Napoli pensa a Zirkzee del Bologna

Calciomercato Napoli - Il Napoli continua a monitorare il mercato italiano ed internazionale. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, gli azzurri sono sulle tracce di Zirkzee del Bologna:

"In estate lo ha seguito con forza l'Ajax ma poi lo stesso giocatore (e anche la società ajacide) ha deciso di restare a Bologna. Non solo: per Zirkzee sono arrivate proposte anche da parte di due società di Premier League ma gli emiliani e l'attaccante hanno poi deciso dulcis in fondo di andare avanti insieme. E il futuro? Zirkzee pensa solo a far bene con Thiago Motta ma dentro sogna di restare in Italia e di fare magari un salto decisivo in una big. Chi lo segue? Tra le tante formazioni europee che si sono già mosse, anche il Napoli lo osserva con grande attenzione...".