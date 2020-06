Tmw - Il Napoli mette gli occhi su Nicolas Gonzalez, Giuntoli e lo scouting lo seguono con attenzione!

Ultime notizie mercato Napoli - Il Napoli continua a sondare il mercato internazionale in cerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, un altro nome finito nella lista del club azzurro è quello di Nicolas Gonzalez. Attualmente in forza nello Stoccarda, sta facendo molto bene in Zweite Bundesliga ed è entrato nel giro della Nazionale argentina. Il ds Cristiano Giuntoli e la squadra scouting del Napoli starebbe seguendo con attenzione il giocatore per rinforzare il pacchetto avanzato da consegnare poi nelle mani di Gennaro Gattuso, con questo eventuale colpo che lascerebbe pensare ad un addio importante davanti.

Napoli su Nicolas Gonzalez