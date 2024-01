TMW - Il Napoli alza il pressing per Theate: pronta offerta da 18 milioni al Rennes

Il Napoli in queste ore è attivissimo sul mercato e dopo aver chiuso per l'arrivo di Hamed Traore dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto a circa 25 milioni di euro potrebbe presto accelerare per l'acquisto di un nuovo difensore centrale, di fatto una delle priorità della squadra di Walter Mazzarri. Secondo le ultime raccolte da TMW, sfumato Dragusin, l'obiettivo che nelle ultime ore sembra essere più caldo è quello di Arthur Theate, centrale belga ex Bologna oggi in forza al Rennes. La società azzurra sta valutando nomi e profili, cercando il giocatore giusto per quel che riguarda qualità, adattabilità in tempi rapidi e futuribilità. Ed il nome del belga incarna tutte queste caratteristiche. Secondo le ultime raccolte dalla nostra redazione, nelle prossime ore potrebbe partire da Castel Volturno una proposta da circa 18 milioni di euro per il club francese. Classe 2000, in questa stagione ha collezionato un totale di 21 presenze fra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League con all'attivo anche una rete in campionato