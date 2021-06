Tmw - Il Napoli accelera per Flemming! Trattativa aperta, gli azzurri vogliono bruciare la concorrenza

Calciomercato Napoli - Napoli sprinta per provare a bruciare la concorrenza sul tempo: l'obiettivo è Zian Flemming. Come scritto da Tuttomercatoweb.com il Napoli segue il giovane centrocampista che può arrivare a giocare alla corte di Luciano Spalletti. Con la maglia del Fortuna Sittard in Eredivisie ha giocato 33 partite con 12 reti nell'ultima stagione, 2 su 2 in Coppa d'Olanda. Un centrocampista offensivo col vizio del gol. La trattativa con giocatore e club è già in corso anche se c'è da limare una distanza che al momento è consistente.